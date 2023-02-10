Окупанти завдали понад 100 ударів по Сумській області та скинули вибухівку з БПЛА
Сьогодні, 10 лютого, протягом дня російські військові здійснили обстріл семи громад Сумської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сумської ОВА.
"Протягом дня ворог здійснив обстрілисеми територіальних громад області. Було зафіксовано більше 100 "прильотів", у тому числі скидання з БПЛА вибухового пристрою", - йдеться в повідомленні.
- Середино-Будська громада: зранку по території громади росіяни били з мінометів, спочатку 3 "прильоти", а потім ще 2.
- Зноб-Новгородська громада: здійснено обстріл зі стрілецької зброї (40 одиночних пострілів, а потім ще 120.
- Білопільська громада: був мінометний обстріл громади - 4 "прильоти", в іншому напрямку - ще 20 "прильотів". Також по околиці одного із сіл громади здійснено мінометний обстріл - 25 "прильотів". Внаслідок обстрілу пошкоджено два приватні житлові будинки.
- Есманьська громада: росіяни стріляли зі ствольної артилерії - 7 "прильотів". Внаслідок обстрілу пошкоджено приватну будівлю домогосподарства: фасад, дах та шибки. Вибито вікна двох сусідніх будинків.
- Великописарівська громада: з ворожого БПЛА здійснено скидання вибухового пристрою ВОГ (1 "прихід").
- Глухівська громада: ворог бив з мінометів - 10 "прильотів".
- Шалигинська громада: росіяни скинули 10 мін.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що сьогодні військові РФ з міномету обстріляли дві громади Сумської області.
Також раніше ми писали, що 9 лютого протягом дня росіяни здійснили обстріл семи громад Сумської області. В результаті обстрілу був поранений чоловік та пошкоджено приватні будинки.
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