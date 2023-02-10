Окупанти завдали понад 100 ударів по Сумській області та скинули вибухівку з БПЛА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сумської ОВА.

"Протягом дня ворог здійснив обстрілисеми територіальних громад області. Було зафіксовано більше 100 "прильотів", у тому числі скидання з БПЛА вибухового пристрою", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що сьогодні військові РФ з міномету обстріляли дві громади Сумської області.

Також раніше ми писали, що 9 лютого протягом дня росіяни здійснили обстріл семи громад Сумської області. В результаті обстрілу був поранений чоловік та пошкоджено приватні будинки.

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