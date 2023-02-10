ua ru
Пт, 10 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні масштабна повітряна тривога, є загроза ракетних ударів

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 10 лютого 2023 08:46
В Україні масштабна повітряна тривога, є загроза ракетних ударів Фото: в Україні масштабна повітряна тривога (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В усіх областях України оголосили масштабну повітряну тривогу. Є загроза ракетних ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

9:35 У Кривому Розі повідомляють про вибух. Начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкул заявляє, що на підльоті ще 7 ракет.

9:32 Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім попереджає, що перші ракети вже над Україною, а росіяни здійснюють пуск другої хвилі ракет.

9:27 "Укрзалізниця" попереджає про затримку п'яти потягів через знеструмлення. Два потяги затримують на 5 хвилин, ще три - на понад півгодини.

Пасажирів рейсу №712/711 Київ - Краматорськ пересадять до спальних вагонів під резервним тепловозом, Інтерсіті+ №722 в напрямку Харкова доїде також під теплотягою. Зворотні відправлення з Краматорська та Харкова відповідно очікуються із затримкою.

9:12 Повітряні сили підтверджують, що о 8:30 росіяни запустили крилаті ракети.

"Близько 8:30 здійснено пуски крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс", - йдеться у повідомленні.

9:10 Жителів Житомирської області просять бути готовими до екстрених відключень.

"Зараз слід максимально знизити навантаження на енергосистему області та країни. Це дозволить енергетикам краще підготуватися до надзвичайних ситуацій. Відключіть усі зайві електроприлади", - закликав голова ОВА Віталій Бунечко.

9:00 Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук зазначає, що поки ракет у повітряному просторі України немає.

"Орієнтовний час їхнього підльоту до Дніпропетровщини - 9:30 ранку. Він може змінюватись, так само, як і напрямок руху ракет. Куди летять - невідомо, тому будьте обачні і бережіть себе", - зазначив він.

У Білорусі зафіксували зліт винищувача МіГ-31К, який може буди носієм гіперзвукових ракет "Кинджал", а також літака-розвідника ДРЛО А-50У.

Українців попереджають про можливі ракетні удари. Очільник Одеської ОВА Максим Марченко наголосив, що ворог підняв стратегічну авіацію, а в Чорному морі знаходяться ракетоносії з "Калібрами".

Водночас глава Миколаївської ОВА Віталій Кім попереджає, що можливі пуски 20 ракет.

Жителів Дніпропетровської області також попереджають про можливі обстріли. Голова ОВА Сергій Лисак зазначає, що можуть бути перебої зі світлом. Водночас очільник облради Микола Лукашук просить не викладати в мережу роботу ППО.

Масштабну повітряну тривогу по Україні оголосили після 8:28.

В Україні масштабна повітряна тривога, є загроза ракетних ударів

Нагадаємо, російські війська сьогодні вночі, 10 лютого, завдали по Запоріжжю 17 ударів. Окупанти переважно били по енергетичній інфраструктурі.

Також вночі окупанти обстріляли Харків, Дніпропетровську та Хмельницьку область. Є влучання в об'єкти критичної інфраструктури.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні воздушная тревога ракетный удар
NEWS
Резніков заявив про загрозу наступу росіян на південному сході
Резніков заявив про загрозу наступу росіян на південному сході
DAILY
Федір Веніславський: Ймовірність того, що закінчимо війну до літа – це надмірний оптимізм
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Федір Веніславський: Ймовірність того, що закінчимо війну до літа – це надмірний оптимізм