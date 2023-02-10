Росіяни завдали удару по Слов’янську: постраждали багатоповерхівки (фото)

Російські загарбники обстріляли Слов'янськ у Донецькій області. Внаслідок цього постраждали багатоповерхові будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Слов'янської міської військової адміністрації.

"Постраждали вікна у будинках на вул. Новий Побут. На щастя, обійшлося без жертв", - пояснив Лях.

За його словами, цього разу "приліт" стався в мікрорайоні Бетонмаш.

Нагадаємо, що у четвер, 9 лютого, у Слов’янську (Донецька область) пролунав гучний вибух. У Донецькій області було оголошено повітряну тривогу.

Двоє громадян Азербайджану загинули через російський обстріл села Кліщіївка Донецької області ввечері 9 лютого.

У ніч на 10 лютого Донецька область зазнала численних ракетних атак. Внаслідок обстрілів є поранені та руйнування.

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