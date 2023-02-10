В Азії тривають природні лиха. У Киргизії стався землетрус, в Індонезії прокинувся вулкан

У нашої планети триває лихоманка: у Киргизії зафіксували подземні поштовхи магнітудою 4,5, на індонезійських островах почалося виверження вулкану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Як пише казахське видання Altyn-Orda з посиланням на мережу сейсмічних станцій СОМЕ при Міністерстві надзвичайних ситуацій Казахстану, у Киргизії стався землетрус об 11:24 за часом Алмати.

"Епіцентр землетрусу розташований за 338 кілометрів на південний захід від Алмати, на території Киргизстану", - йдеться у повідомленні.

Енергетичний клас землетрусу становив 9,9. Магнітуда MPV - 4,5. Глибина епіцентру - 10 кілометрів. Відомостей про відчутність за шкалою МSК-64 немає, так само як і інформації про постраждалих та руйнування.

Практично одночасно на одному з індонезійських островів почалося виверження вулкана, повідомляє індонезійське агентство ANTARA. За даними Національного центру із пом'якшення наслідків вулканологічних та геологічних небезпек (BNPB), йдеться про остров Сіау, де знаходиться вулкан Карангетанг.

"Чекаючи на потенційну небезпеку, не рекомендується проводити роботи в радіусі 2,5 кілометра від кратера вулкана Карангетанг. Існує вірогідність затоплення лавою, тому жителів найближчих сіл почали евакуювати", - йдеться у повідомленні.

Потік лави, який швидко поширюється, нині досяг завдовжки одного кілометра. Лава вже потрапила у шість річок: Батанг, Тімбеланг, Беха Барат, Наніту, Батуаванг і Кахетанг. Вони беруть початок на висоті 1784 метрів.

"У зв'язку з тим, що схил гори досить крутий, лава спускається швидко", - зазначили сейсмологи.

Відомо, що між центром вулкана та пляжем лише чотири кілометри, а в мережі вже з'явилися кадри виверження. Клас небезпеки гори підвищено з другого до третього, з довколишніх сіл евакуйовані мешканці. Даних про постраждалих та збитки поки що немає.

Проте це ще не все, оскільки BNPB повідомило, що 2136 людей були змушені залишити свої домівки внаслідок землетрусу магнітудою 5,4, який стався в місті Джаяпура у провінції Папуа.

"Згідно з даними Центру операцій і управління BNPB, на сьогодні місця евакуації розташовані в 15 районах, пошкоджено житлові будинки", - підтвердив виконуючий обов’язки керівника Центру даних, інформації та комунікації BNPB Абдул Мухарі.

Видання нагадує, що Індонезія є світовим рекордсменом за кількістю та активністю вулканів, будучи частиною так званого Тихоокеанського вогняного кільця.