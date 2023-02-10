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Обшуки по усій вертикалі митниці: СБУ та ДБР розпочали масштабну спецоперацію

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П'ятниця 10 лютого 2023 10:01
Обшуки по усій вертикалі митниці: СБУ та ДБР розпочали масштабну спецоперацію Фото: СБУ та ДБР розпочали масштабну спецоперацію по усій вертикалі митниці (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

СБУ й ДБР розпочали масштабну спецоперацію під час якої проводять спільні обшуки по всій вертикалі митниці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Служби безпеки України.

Наразі розпочалися обшуки у:

  • Центральному апараті Державної митної служби;
  • Волинській;
  • Львівській;
  • Житомирській;
  • Тернопільській;
  • Чернівецькій;
  • Одеській;
  • Київській;
  • Рівненській;
  • Закарпатській регіональній митниці України

Були встановлені близько 50 суб’єктів господарської діяльності, які допомогали митникам реалізовувати тіньові схеми. Наразі їх діяльність було заблоковано.

Фото: СБУ та ДБР розпочали масштабну спецоперацію по усій вертикалі митниці (facebook.com/SecurSerUkraine)

"Співробітники правоохоронних органів працюють на окремих ділянках державного кордону України та у пунктах пропуску з метою припинення незаконної діяльності та ліквідації контрабандних схем", - пише пресслужба.

Після завершення першочергових слідчих дій буде надана детальна інформація щодо корупційних правопорушень, які були здійснені працівниками Держмитслужби та діяльності її територіальних органів.

Фото: СБУ та ДБР розпочали масштабну спецоперацію по усій вертикалі митниці (facebook.com/SecurSerUkraine)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно СБУ викрила масштабні корупційні схеми на митницях у Чернівецькій та Одеській областях.

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Служба безпеки України ДБР
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