Обшуки по усій вертикалі митниці: СБУ та ДБР розпочали масштабну спецоперацію
СБУ й ДБР розпочали масштабну спецоперацію під час якої проводять спільні обшуки по всій вертикалі митниці.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Служби безпеки України.
Наразі розпочалися обшуки у:
- Центральному апараті Державної митної служби;
- Волинській;
- Львівській;
- Житомирській;
- Тернопільській;
- Чернівецькій;
- Одеській;
- Київській;
- Рівненській;
- Закарпатській регіональній митниці України
Були встановлені близько 50 суб’єктів господарської діяльності, які допомогали митникам реалізовувати тіньові схеми. Наразі їх діяльність було заблоковано.
Фото: СБУ та ДБР розпочали масштабну спецоперацію по усій вертикалі митниці (facebook.com/SecurSerUkraine)
"Співробітники правоохоронних органів працюють на окремих ділянках державного кордону України та у пунктах пропуску з метою припинення незаконної діяльності та ліквідації контрабандних схем", - пише пресслужба.
Після завершення першочергових слідчих дій буде надана детальна інформація щодо корупційних правопорушень, які були здійснені працівниками Держмитслужби та діяльності її територіальних органів.
Фото: СБУ та ДБР розпочали масштабну спецоперацію по усій вертикалі митниці (facebook.com/SecurSerUkraine)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно СБУ викрила масштабні корупційні схеми на митницях у Чернівецькій та Одеській областях.
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