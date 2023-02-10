У Пентагоні впевнені, що Росія не досягне своїх цілей у війні проти України

Росія не зможе досягнути жодних своїх цілей в Україні, оскільки ЗСУ зможуть захистити свою країну.

Про це заявила помічник міністра оборони з питань міжнародної безпеки Селеста Валландер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналіста Джеффа Селдіна в Twitter .

"Ми впевнені, що Росія не досягне своїх стратегічних або навіть своїх оперативних цілей", - йдеться у повідомленні.

Валландер заявила, що США впевненні в можливостях ЗСУ впоратись із завданням захисту своєї країни.