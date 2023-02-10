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Нардепу від екс-ОПЗЖ Волошину оголосили підозру у держзраді

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Київ, П'ятниця 10 лютого 2023 11:55
Нардепу від екс-ОПЗЖ Волошину оголосили підозру у держзраді Фото6 народний депутат Олег Волошин (facebook com)
Автор: Наталія Юрченко

Народному депутату України від забороненої партії ОПЗЖ Олегу Волошину оголосили підозру у державній зраді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.

За даними слідства, Волошин протягом 2020-2021 років сприяв військово-політичному керівництву РФ у підривній діяльності проти України.

Зокрема, парламентар цілеспрямовано маніпулював суспільною думкою українців в інтересах Росії. Він подавав викривлену інформацію про військово-політичну та соціальну сферу України у своїх виступах та інтерв’ю.

"Ця та інша діяльність Волошина доводить, що він свідомо діяв на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України", - йдеться у повідомленні.

Генпрокурор України оголосив підозру Волошину за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Зараз проводяться слідчі дії за адресами реєстрації фігуранта та його родичів і зв’язків.

СБУ зазначає, що Олег Волошин переховується за кордоном.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада позбавила мандата народного депутата від колишньої фракції ОПЗЖ Ігоря Абрамовича.

Також депутатських повноважень планують позбавити нардепів від ОПЗЖ Олега Волошина, Наталію Королевську та її чоловіка Юрія Солода.

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