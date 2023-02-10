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ЗСУ вночі знищили десяток повітряних цілей, серед них "Шахеди" та "Калібри"

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П'ятниця 10 лютого 2023 09:21
ЗСУ вночі знищили десяток повітряних цілей, серед них "Шахеди" та "Калібри" Фото: ЗСУ вночі знищили десяток повітряних цілей, серед них "Шахеди" та "Калібри" (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Повітряні сили в ніч проти 10 лютого знищили п'ять дронів-камікадзе "Shahed-136" і стільки ж крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення командування Повітряних сил ЗСУ.

Під час чергової атаки ворога в ніч на 10 лютого ударів було завдано по містах та об'єктах критичної інфраструктури України.

Ворог застосував сім дронів-камікадзе Shahed-136/131 зі східного узбережжя Азовського моря та шість крилатих ракет морського базування "Калібр" - із російського фрегату у Чорному морі.

"Силами та засобами Повітряних сил ЗС України знищено 5 крилатих ракет "Калібр" та 5 ударних дронів Shahed-136/131", - йдеться у повідомленні.

Крім того, російські війська завдали масованого удару зенітними ракетами С-300 із районів Бєлгород (Росія) та Токмак (окупована територія Запорізької області). Під обстріл потрапили Харківська та Запорізька області – до регіонів прилетіло близько 35 ракет, які українська ППО не може перехопити у повітрі.

Також у Повітряних силах попереджають, що близько 8:30 ранку 10 лютого ворожий стратегічний бомбардувальник Ту-95мс зробив пуски крилатих ракет.

Нагадаємо, після нічних ударів ракетами С-300 по Харкову у місті спостерігаються проблеми з електрикою. Мер Харкова підтвердив влучення з енергетичної інфраструктури міста.

Також ми писали, що пізно увечері 9 лютого Росія запустила у бік України ударні безпілотні літальні апарати.

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