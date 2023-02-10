Бере участь в ІПСО ворога. СБУ повідомила про підозру прокремлівській пропагандистці Монтян

Служба безпеки України повідомила про підозру прокремлівській пропагандистці Тетяні Монтян, яка публічно виправдовує російську збройну агресію проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

Повідомляється, що Монтян, перебуваючи на території РФ, бере активну участь в інформаційно-психологічних спецопераціях спецслужб країни-агресора. Для цього регулярно виступає на російських каналах, де активно закликає до зміни меж держкордону України та підтримки окупаційних угруповань. Монтян також масово поширює дезінформацію про ситуацію в Україні через власні канали на YouTube і Telegram, на які підписані півмільйона користувачів.

За даними слідства, Монтян виїхала до РФ ще у 2021 році. З того часу вона постійно відвідує тимчасово окуповані райони Донецької та Луганської областей для підготовки пропагандистських сюжетів на користь режиму Кремля.

СБУ повідомила їй про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу:

ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

ч. 1 та ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Нагадаємо, прокуратура повідомила про підозру прокремлівському блогеру-пропагандисту Семену Пегову, який був "премійований" російським диктатором Володимиром Путіним.

Окрім того, TikTok виявив російську дезінформаційну мережу, яка розповсюджувала пропаганду про війну Росії проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.