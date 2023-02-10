Атака дронів. Українців попередили про загрозу нових ударів
У п'ятницю, 10 лютого, російські військові запустили по території України безпілотні літальні апарати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"Увага! В Дніпропетровській області повітряна тривога. В напрямку області рухаються "Шахеди", - йдеться у повідомленні.
Жителів закликають перейти в укриття.
Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кіма також заявив про атаку дронів у його регіоні.
"У нас "балалайки" в області літають. Увага", - йдеться у повідомленні.
Глава Нікопольської РВА Євген Євтушенко заявив, що окупанти знову запускають БПЛА "Шахед".
"Можливі прольоти над територією району та звуки роботи ППО", - заявив Євтушенко.
Оновлено 20:25
Кім пояснив, що це "це їхня запланована 3-я хвиля".
Оновлено 20:30
Глава Миколаївської області повідомив, що попередньо було збито два ворожих дрони.
Оновлено 20:39
Кім повідомив про три збитих дрони в регіоні.
Оновлено 20:43
"Думська" повідомляє, що над Одеською областю зафіксовано збиття мінімум трьох дронів.
Оновлено 21:08
Очільник Одеської ОВА Максим Марченко повідомив, що підрозділами протиповітряної оборони в небі над Одеською областю було збито чотири дрона-камікадзе "Шахед", які намагалися влучити в об’єкти енергетичної інфраструктури.
Нагадаємо, що вчора російські військові вже запускали по території України безпілотні літальні апарати.
Чергова масована ракетна та дронова атака на об‘єкти енергетики в Україні 10 лютого призвела до пошкоджень у шести областях.
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