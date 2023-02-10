Атака дронів. Українців попередили про загрозу нових ударів

У п'ятницю, 10 лютого, російські військові запустили по території України безпілотні літальні апарати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Увага! В Дніпропетровській області повітряна тривога. В напрямку області рухаються "Шахеди", - йдеться у повідомленні.

Жителів закликають перейти в укриття.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кіма також заявив про атаку дронів у його регіоні.

"У нас "балалайки" в області літають. Увага", - йдеться у повідомленні.

Глава Нікопольської РВА Євген Євтушенко заявив, що окупанти знову запускають БПЛА "Шахед".

"Можливі прольоти над територією району та звуки роботи ППО", - заявив Євтушенко.

Оновлено 20:25

Кім пояснив, що це "це їхня запланована 3-я хвиля".

Оновлено 20:30

Глава Миколаївської області повідомив, що попередньо було збито два ворожих дрони.

Оновлено 20:39

Кім повідомив про три збитих дрони в регіоні.

Оновлено 20:43

"Думська" повідомляє, що над Одеською областю зафіксовано збиття мінімум трьох дронів.

Оновлено 21:08

Очільник Одеської ОВА Максим Марченко повідомив, що підрозділами протиповітряної оборони в небі над Одеською областю було збито чотири дрона-камікадзе "Шахед", які намагалися влучити в об’єкти енергетичної інфраструктури.