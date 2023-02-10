ua ru
Пт, 10 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Атака дронів. Українців попередили про загрозу нових ударів

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 10 лютого 2023 20:19
Атака дронів. Українців попередили про загрозу нових ударів Фото: іранський дрон (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 10 лютого, російські військові запустили по території України безпілотні літальні апарати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Увага! В Дніпропетровській області повітряна тривога. В напрямку області рухаються "Шахеди", - йдеться у повідомленні.

Жителів закликають перейти в укриття.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кіма також заявив про атаку дронів у його регіоні.

"У нас "балалайки" в області літають. Увага", - йдеться у повідомленні.

Глава Нікопольської РВА Євген Євтушенко заявив, що окупанти знову запускають БПЛА "Шахед".

"Можливі прольоти над територією району та звуки роботи ППО", - заявив Євтушенко.

Оновлено 20:25

Кім пояснив, що це "це їхня запланована 3-я хвиля".

Оновлено 20:30

Глава Миколаївської області повідомив, що попередньо було збито два ворожих дрони.

Оновлено 20:39

Кім повідомив про три збитих дрони в регіоні.

Оновлено 20:43

"Думська" повідомляє, що над Одеською областю зафіксовано збиття мінімум трьох дронів.

Оновлено 21:08

Очільник Одеської ОВА Максим Марченко повідомив, що підрозділами протиповітряної оборони в небі над Одеською областю було збито чотири дрона-камікадзе "Шахед", які намагалися влучити в об’єкти енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, що вчора російські військові вже запускали по території України безпілотні літальні апарати.

Чергова масована ракетна та дронова атака на об‘єкти енергетики в Україні 10 лютого призвела до пошкоджень у шести областях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Дніпропетровська область Миколаївська область Війна в Україні
NEWS
Відкинувши історичні розбіжності. Як Польща стала опорою України у війні з РФ
Відкинувши історичні розбіжності. Як Польща стала опорою України у війні з РФ
DAILY
Федір Веніславський: Ймовірність того, що закінчимо війну до літа – це надмірний оптимізм
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Федір Веніславський: Ймовірність того, що закінчимо війну до літа – це надмірний оптимізм