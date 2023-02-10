Землетрус у Туреччині: з-під завалів врятували українку з сином

Рятувальники змогли дістати жінку з України та її 4-річного сина з-під уламків будівлі внаслідок землетрусу, що стався у Туреччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Turk .

Рятувальники змогли дістатися до Олени Акгьоль та її 4-річного сина Юкселя.

Повідомляється, що хлопчика витягли до того, як в уламках відкрився отвір для порятунку. Потім Акгьоль витягли з-під уламків та передали медичним бригадам.

Стан здоров'я матері та сина задовільний.

Нагадаємо, вранці 6 лютого Туреччину та Сирію вразили потужні землетруси. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків. Кількість загиблих уу Туреччині вже перевищила 17 тисяч.

У МЗС України повідомляли про направлення консулів до Туреччини для допомоги українцям. П'ятеро громадян ще можуть перебувати під завалами.

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