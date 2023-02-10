У Мелітополі знову пролунали потужні вибухи
Фото: У Мелітополі знову пролунали потужні вибухи (GettyImages)
У п'ятницю, 10 лютого, у Мелітополі (Запорізька область) знову пролунали звуки вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Мелітопольського міського голови Івана Федорова.
"Потужність прильотів така, що здригаються вікна", - йдеться у повідомленні.
Мер міста зазначає, що фактично Мелітополь здригається від міцних вибухів.
"Що з настроєм, окупанти?", - додав мер міста.
Нагадаємо, що сьогодні в Мелітополі та районі вже було чутно звуки вибухів.
Раніше Федоров повідомив, що у тимчасово окупованому Мелітополі залишилось приблизно 30% від кількості населення, що було до повномасштабного вторгнення РФ.
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