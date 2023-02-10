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У Київській області можливе підтоплення через кригу на Десні

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Київська область, П'ятниця 10 лютого 2023 17:36
У Київській області можливе підтоплення через кригу на Десні Фото: крижані затори на Десні можуть стати причиною підтоплення у заплаві Десни (pixabay.com)
Автор: Тетяна Зарембо

Фахівці повідомляють про можливе підвищення рівня води на Десні через крижані затори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Українського гідрометеорологічного центру.

Як зазначається у дописі, 10-13 лютого внаслідок заторів криги на пригирловій ділянці Десни (Броварський район, Київська область) можливі різкі коливання рівнів води на 0,1-0,6 м за добу з подальшим затопленням заплави нижче поста Літки.

"Ймовірне початкове затоплення лівого берега заплави біля села Літки при утриманні і посиленні затору льоду", - йдеться у повідомленні.

У Київській області можливе підтоплення через кригу на Десні

При цьому фахівці звертають увагу, що це І рівень небезпеки - жовтий.

На початку лютого РБК-Україна повідомляло, що на річці Десна знову утворився крижаний затор. Після проведення комплексу підготовчих заходів фахівцями ДСНС було проведено підрив крижин у руслі річки. В звільнену промоїну пішла вода. Вже за декілька годин рівень води почав стабілізуватися.

Раніше ми писали, що синоптики зробили заяву у соцмережах, відповідаючи на запитання, чи зможе затопити Київ.

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крига Київська область
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