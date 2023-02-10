Мороз до -17, сніг та ожеледиця: прогноз погоди на вихідні

На вихідних в Україні буде прохолодно. У більшості областей очікується сніг, а дороги вкриє ожеледиця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Синоптики повідомляють, що через проходження атмосферних фронтів по території України у суботу у західних, північних частинах та у Вінницькій областях, а в неділю у більшості регіонів сніг, вдень з дощем. При цьому 13 лютого в Україні без істотних опадів.

На дорогах, крім більшості південних регіонів, ожеледиця.

Температура вночі очікується на рівні 4-10° морозу, у північній частині 1-6° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла, у південних областях 1-6° тепла. В Карпатах завтра вночі 11-17° морозу, вдень 2-7° морозу.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с, завтра вдень у західних, північних областях та в Карпатах, у неділю на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с.

РБК-Україна повідомляло, що синоптики дали прогноз погоди в Україні до кінця зими.

До того ж, синоптик розповіла, коли в Україні почнуть стихати морози.

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