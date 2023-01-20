Нова зброя для України та візит президента Європейської ради до Києва: новини за 19 січня

У четвер, 19 січня, Литва, Естонія, Данія, Британія та Швеція оголосили про передачу Україні військової допомоги широкого спектру - від бронемашин та танків до ракет дальністю понад 150 км. А також президент Європейської ради Шарль Мішель прибув сьогодні з візитом до Києва, аби обговорити подальші напрямки співпраці.

Більш детально про те, що сталося у четвер, 19 січня, - у матеріалі РБК-Україна .

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Франція розглядає передачу Україні своїх основних танків Leclerc

Франція розглядає можливість передачі Україні своїх основних танків Leclerc. Щоб таким чином допомогти Німеччині наважитися на аналогічну допомогу українським силам у вигляді постачання Leopard.

"Ця тема складна, і в Парижі її ще не вирішено. Але ми думаємо над цим", - сказав неназваний французький чиновник виданню Politico.

За його словами, це питання буде вирішено під час спільного засідання урядів Франції та Німеччини.

Україна може отримати сотні танків. Литва анонсувала гарні новини з "Рамштайну"

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що завтра під час "Рамштайну" стане відомо, хто з країн відправить танки для України. Він також зауважив, що мова йде про сотні одиниць бронетехніки.

"Деякі з країн обов’язково надішлють в Україну танки Leopard, це точно", - сказав Анушаускас.

Він розповів, що на завтрашній зустрічі міністрів оборони на авіабазі Рамштайн у Німеччині кілька країн оголосять про відправку танків Leopard 2 в Україну.

Група з 9 країн зобов'язалась домогтись надання "безпрецедентної допомоги" Україні

Група з 9 країн пообіцяла продовжити надання "безпрецедентної допомоги" Україні. Йдеться також й про бойові танки, аби допомогти ЗСУ.

Заява була зроблена міністрами оборони Британії, Естонії,Польщі, Латвії, Литви, Данії, Чехії, Нідерландів і Словаччини.

Країни зобов'язались спільно домогтися надання Україні бойових танків, важкої артилерії, засобів ППО та іншого.

"Ми зобов'язуємось спільно продовжувати надавати безпрецедентну допомогу, включаючи основні бойові танки, важку артилерію, засоби протиповітряної оборони, боєприпаси та бойові машини піхоти для захисту України", - йдеться у спільній заяві.

Також міністри планують закликати своїх колег під час засідання Рамштайн слідувати їх приклади й якнайшвидше допомагати Україні задля забезпечення її перемоги у 2023 році.

Голова Європейської Ради прибув з візитом до Києва

Президент Європейської ради Шарль Мішель прибув з візитом до Києва, аби обговорити подальші напрямки співпраці.

"Повернулися до Києва, щоб обговорити всі напрямки співпраці. Нехай 2023 рік стане роком перемоги та миру", - написав Мішель у своєму Twitter-акаунті.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою Європейської ради під час його візиту у Київ.

"Вітаю в Україні президента Європейської ради Шарля Мішеля. Дякую за постійну та міцну підтримку! Розпочинаємо важливу зустріч", - написав він.

Пізніше Зеленський додав, що провів змістовні переговори з Мішелем.

"Україна і Європейський Союз вже досягли вагомих результатів у нашому історичному зближенні. Працюємо над тим, щоб досягти ще більших", - додав президент.