Естонія надасть Україні рекордний пакет військової допомоги: що до нього увійде

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR .

Зазначається, що п ропозиція міністра оборони Естонії Ханно Певкура щодо військової допомоги Україні включає в себе непряму вогневу і протитанкову зброю , а також боєприпаси на загальну суму 113 млн євро. Таким чином, військова допомога Естонії Україні зросте до 370 млн євро, або трохи більше одного відсотка валового внутрішнього продукту Естонії.

Повідомляється, що цього разу пакет військової допомоги складається з гаубиць, боєприпасів, автомобілів підтримки для артилерійських підрозділів та гранатометів.

За даними ERR, Естонія надає десятки 155-мм і 122-мм гаубиць, тисячі снарядів і вантажівок до них, понад сотню протитанкових знарядь Carl-Gustav і понад тисячу одиниць боєприпасів до них.

Хоча допомога частково взята із запасів, які вже використовуються самою Естонією, уряд підтвердив у своєму прес-релізі, це не призведе до зниження обороноздатності країни, оскільки дефіцит боєготовності переданої артилерії буде повністю відновлено в недалекому майбутньому. Так, країна з апланувала перехід на мобільні ракети K9, закуплені у Південної Кореї, до того ж, оборона Естонії буде посилена присутністю союзників, включаючи нещодавно передані установки HIMARS.

"Держава і народ України досі дуже вміло використовували нашу військову допомогу. Ми всі хочемо, щоб війна закінчилася, але Росія надіслала чіткий сигнал, що планує продовжувати свою загарбницьку війну. Тому вільний світ має продовжувати надавати збройну допомогу Україні і робити це ще швидше і набагато більше, ніж раніше, у більших масштабах", - сказала прем'єр-міністр Естонії Кайа Каллас.

Вона також заохтила інші країни надсилати Україні озброєння. Окрім того, міністр оборони Певкур наголосив на великій потребі України у важкому озброєнні.

"Важке озброєння потрібне Україні, щоб утримати ініціативу та протистояти Росії, яка зараз готується відновити свою військову міць. Найважчі бої ще попереду. Наша допомога і допомога наших союзників матиме прямий вплив на боєздатність українських військових, і це дуже цінується в Україні. Тому важливо показати приклад і мотивувати інших союзників також надавати допомогу", - сказав він.

Нагадаємо, після ракетного удару росіян по Дніпру Каллас закликала союзників передати Україні танки та ППО.

До того ж, прем'єр Естонії зазначала, що за знищенну інфраструктуру в Україні має платити тільки Росія, тому в ЄС слід створити механізми, що дозволять направити конфісковані активи для компенсації збитків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.