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Швеція надасть Україні близько 50 БМП та САУ Archer

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Стокгольм, Четвер 19 січня 2023 12:02
Швеція надасть Україні близько 50 БМП та САУ Archer Фото: Швеція надасть Україні близько 50 БМП та САУ Archer (wikipedia.org)
Автор: Марія Кучерявець

Уряд Швеції готується надати Україні найсучасніші артилерію та бронетехніку. Йдеться про передачу 50 бойових машин піхоти CV90 та колісні 155-мм гаубиці Archer.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона, якого цитують місцеві ЗМІ.

Так, виступаючи на прес-конференції, прем'єр-міністр Швеції заявив, що його уряд прийняв рішення про пакет військової підтримки України, який складається з трьох частин, включаючи "перше рішення про початок поставок артилерійської системи Archer в Україну".

Однак, скільки саме буде передано САУ Archer прем'єр Швеції не уточнив.

Як пише Reuters, цитуючи слова Крістерссона, пакет військової допомоги вартістю 4,3 млрд шведських крон (419 мільйонів доларів) також включатиме протитанкову зброю NLAW.

"Військова підтримка України є абсолютно важливо. Бажання України щодо того, чого вони хочуть, мають велику вагу в нашому рішенні. Швеція надішле близько 50 своїх броньованих бойових машин піхоти типу CV90", - заявив Крістерссон.

Нагадаємо, що за день до цього ЗМІ анонсували, що уряд Швеції може оголосити про передачу Україні САУ Archer.

Раніше ми писали про те, що українські військові можуть отримати 12 одиниць шведської артилерійської системи Archer.

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