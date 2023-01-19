Британія передасть Україні 600 ракет Brimstone

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тhe Guardian .

Міністр оборони Британії Бен Воллес зазначив, що Британія "розблокувала" низку пакетів військової допомоги за останній рік і "йде далі" передачею Україні ескадрон основних бойових танків Challenger 2.

За його словами, Британія також надішле Україні щонайменше три батареї далекобійної глибокої артилерії AS-90 155, ряд броньованих машин, включаючи Bulldog.

"Сьогодні я можу сказати, що ми також відправимо ще 600 ракет Brimstone на театр бойових дій, що буде неймовірно важливо для того, щоб допомогти Україні домінувати на полі бою", - сказав він.

Воллес додав, що Британія працюватиме зі США та іншими, щоб переконатися, що цей пакет буде доставлено Україні належним чином.

Додамо, що Brimstone - це ракета класу поверхня-поверхня або повітря-поверхня розроблена консорціумом MBDA UK для британських Королівських Повітряних сил.

Дальність польоту ракети Brimstone І, запущеної з літака, становить понад 20 км, з гелікоптера понад 12 км, а у Brimstone ІІ - понад 60 км з літака та понад 40 км з гелікоптера. Максимальна швидкість - надзвукова, близько 450 м/с.

Нагадаємо, нещодавно Британія заявила про передачу Україні найбільшого пакета військової допомоги, у рамках якої наша країна отримає танки Challenger 2.

РБК-Україна повідомляло, що відомо про британські танки Challenger 2.

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