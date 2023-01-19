Група з 9 країн зобов'язалась домогтись надання "безпрецедентної допомоги" Україні

Група з 9 країн, у тому ж числі Великобританія, Польща й Нідерланди пообіцяли продовжити надання "безпрецедентної допомоги" Україні. Йдеться також й про бойові танки, аби допомогти ЗСУ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на спільну заяву міністрів оборони низки країн.

Заява була зроблена міністрами оборони: Британії;

Естонії;

Польщі;

Латвії;

Литви;

Данії;

Чехії;

Нідерландів;

Словаччини. "Ми зобов'язуємося спільно продовжувати надавати безпрецедентну допомогу, включаючи основні бойові танки, важку артилерію, засоби протиповітряної оборони, боєприпаси та бойові машини піхоти для захисту України", - йдеться у спільній заяві. Новина доповнюється...