Група з 9 країн зобов'язалась домогтись надання "безпрецедентної допомоги" Україні
Група з 9 країн, у тому ж числі Великобританія, Польща й Нідерланди пообіцяли продовжити надання "безпрецедентної допомоги" Україні. Йдеться також й про бойові танки, аби допомогти ЗСУ.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на спільну заяву міністрів оборони низки країн.
Заява була зроблена міністрами оборони:
- Британії;
- Естонії;
- Польщі;
- Латвії;
- Литви;
- Данії;
- Чехії;
- Нідерландів;
- Словаччини.
"Ми зобов'язуємося спільно продовжувати надавати безпрецедентну допомогу, включаючи основні бойові танки, важку артилерію, засоби протиповітряної оборони, боєприпаси та бойові машини піхоти для захисту України", - йдеться у спільній заяві.
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