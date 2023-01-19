У Білорусі заявили про приведення в бойову готовність підрозділів артилерії

У Міноборони Білорусі звітують про так зване "приведення в готовність підрозділів артилеристів". Рішення ухвалили в рамках бойового злагодження спільного з росіянами угруповання військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міноборони РБ.

"Сьогодні в рамках проведення спільних заходів бойового злагодження регіонального угруповання військ (сил) Білорусі та Росії, артилерійські підрозділи 6-ї окремої механізованої бригади наводяться у готовність до виконання завдань із призначення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні в Білорусі також фіксують активність ворожої російської авіації, що було очікувано в рамках спільних навчань, які окупанти влаштували з РБ на її території.

Додамо, нещодавно супутникові знімки показали розгортання російських військ на одному з полігонів на півночі Білорусі.

Тим часом в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Росія нібито таємно перекидає в Білорусь залізницею живу силу, використовуючи для цього цистерни.

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