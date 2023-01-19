Карта бойових дій в Україні на 19 січня: що відбувається на фронтах

Російські загарбники намагаються просунутися на фронті у Донецькій області. Проте українські військові тримають оборону та відбивають ворожі атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Британії у Twitter .

За даними британської розвідки, найважча ситуація спостерігається на сході України. Там продовжуються запеклі бої відразу на кількох напрямках.

Російські окупанти не полишають намагання просунутися углиб Донецької області та повністю захопити регіон. Загарбники намагаються атакувати позиції українських військ у Соледарі, Вугледарі, а також у районі Бахмута та Авдіївки. При цьому просування ворога не зафіксовано.

До того ж, бойові дії тривають у Луганській області. Зокрема, українські військові мають певну перевагу у районі Кремінної.

На інших ділянках фронту суттєвих змін немає. Росіяни продовжують обстрілювати прифронтову зону у Херсонській, Запорізькій області та по всій лінії на сході України.