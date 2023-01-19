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Карта бойових дій в Україні на 19 січня: що відбувається на фронтах

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Четвер 19 січня 2023 18:43
Карта бойових дій в Україні на 19 січня: що відбувається на фронтах Фото: британська розвідка оновила карту бойових дій в Україні (GettyImages)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські загарбники намагаються просунутися на фронті у Донецькій області. Проте українські військові тримають оборону та відбивають ворожі атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Британії у Twitter.

За даними британської розвідки, найважча ситуація спостерігається на сході України. Там продовжуються запеклі бої відразу на кількох напрямках.

Карта бойових дій в Україні на 19 січня: що відбувається на фронтах

Російські окупанти не полишають намагання просунутися углиб Донецької області та повністю захопити регіон. Загарбники намагаються атакувати позиції українських військ у Соледарі, Вугледарі, а також у районі Бахмута та Авдіївки. При цьому просування ворога не зафіксовано.

До того ж, бойові дії тривають у Луганській області. Зокрема, українські військові мають певну перевагу у районі Кремінної.

На інших ділянках фронту суттєвих змін немає. Росіяни продовжують обстрілювати прифронтову зону у Херсонській, Запорізькій області та по всій лінії на сході України.

Тим часом представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі зазначав, що росіяни не мають повного контролю над Бахмутом та Соледаром - там досі точаться важкі бої.

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