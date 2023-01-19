Данія оголосила про відправку до України гаубиць CAESAR: подробиці
Данія готова передати Україні самохідні артилерійські установки CAESAR. Планує направити ЗСУ 19 гаубиць.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Данії.
Уряд Данії вже провів консультації з парламентом під час засідання Комітету з питань зовнішньої політики.
Міністр оборони Якоб Еллеманн-Єнсен привітав рішення парламенту та заявив, що самохідні гаубиці наразі дуже необхідні українським воїнам.
"Я радий, що переважна більшість парламентських партій підтримує цю пожертву. Данія була однією з найактивніших країн-донорів від початку війни в Україні. Ми повинні продовжувати бути такими", - додав міністр.
Також Еллеманн-Єнсен зауважив, що Данії важливо сьогодні знайти баланс між допомогою Україні й продовженням зміцнення своєї оборони для забезпечення безпеки країни.
Передача самохідних гаубиць призведе до затримки у розгортанні 1-ї данської бригади, через що Данія наразі розглядає можливість швидкого набуття нових спроможностей.
Які характеристики гаубиці CAESAR
- вага гаубиці становить 32 тонни;
- довжина - 12,3 метра;
- висота - 3,1 метра;
- ширина - 2,8 метра;
- швидкість - 80 кілометрів на годину по дорозі й 50 кілометрів на годину по бездоріжжю;
- запас ходу - 600 кілометрів по дорозі;
- калібр - 155 мм;
- здійснює до 6 пострілів менш ніж за хвилину;
- дальність пострілу - 40 кілометрів в залежності від типу боєприпасів;
- двигун - V8, 420 кінських сил.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно Міністерство оборони України продемонструвало роботу САУ CAESAR по російських окупантах.
Тим часом згідно з даними Handelsblatt, німецький виробник зброї Rheinmetall готовий передати ЗСУ бойові танки Leopard 1, Leopard 2 і британську модель Challenger 1.
Ще в жовтні президент Франції Еммануель Макрон заявив про плани Парижу передати Україні додаткові гаубиці CAESAR. Ще тоді з початку війни ЗСУ було надано 18 одиниць самохідних гаубиць.
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