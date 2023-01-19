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У небі над Білоруссю спалахнув російський винищувач МіГ-31К: подробиці

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Четвер 19 січня 2023 12:52
У небі над Білоруссю спалахнув російський винищувач МіГ-31К: подробиці Фото: у небі над Білоруссю спалахнув російський винищувач МіГ-31К (defence-blog.com)
Автор: Руслан Гаращенко

У Білорусі 19 січня пролунав потужний вибух. Він був пов'язаний із загорянням двигуна російського винищувача, носія ракет "Кинжал" МіГ-31К, який окупанти підняли у повітря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингової групи "Беларускі Гаюн".

За словами очевидців, у небі над Молодечненським районом (Мінська область) чули сильний вибух. Він був настільки потужним, що в будинках затремтіли вікна.

Однак, за даними моніторингової групи, йдеться не про вибух, а, ймовірно, про помпаж двигуна.

Як повідомляє "Гаюн", о 10:59 за київським часом над районом Молодечно у винищувача МіГ-31К ВКС РФ (RF-95194) стався спалах одного з двох двигунів, який супроводжувався звуком вибуху - насправді ж це був звук помпажу двигуна після займання.

Внаслідок інциденту винищувач був вимушений екстрено завершити політ та повернутися на аеродром "Мачулищі".

У моніторинговій групі помітили, що спалах стався саме того літака, який горів 25 грудня при спробі зльоту з аеродрому.

Нагадаємо, сьогодні в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Тим часом у Білорусі зафіксували зліт ворожої авіації.

Варто зазначити, що раніше спікер Повітряних сил Юрій Ігнат попередив, що Україні можуть почастішати повітряні тривоги через навчання Білорусі та Росії.

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