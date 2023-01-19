Вертоліт та майже 800 окупантів: Генштаб назвав втрати Росії в Україні за добу
Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 19 січня (t.me/generalstaff_ua)
За даними на ранок четверга, 19 січня, українські військові ліквідували за добу 760 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 118 530 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника на 19.01 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 118 530 (+760) осіб ліквідовано,
- танків - 3136 (+6) од,
- бойових броньованих машин - 6235 (+10) од,
- артилерійських систем - 2122 (+14) од,
- РСЗВ - 442 (+0) од,
- засобів ППО - 220 (+0) од,
- літаків - 287 (+1) од,
- гелікоптерів - 277 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1882 (+6),
- крилатих ракет - 749 (+0),
- кораблів /катерів - 17 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4896 (+7) од,
- спеціальної техніки - 190 (+0).
Як повідомлялось, ЗСУ продовжують знищувати російських окупантів. Наші захисники 18 січня успішно відбили всі атаки ворога у Луганській та Донецькій областях.
Додамо, що у Запоріжжі в ніч на 19 січня пролунали вибухи. У місті та області була оголошена повітряна тривога.
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