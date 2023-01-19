Вертоліт та майже 800 окупантів: Генштаб назвав втрати Росії в Україні за добу

За даними на ранок четверга, 19 січня, українські військові ліквідували за добу 760 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 118 530 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

Як повідомлялось, ЗСУ продовжують знищувати російських окупантів. Наші захисники 18 січня успішно відбили всі атаки ворога у Луганській та Донецькій областях.

Додамо, що у Запоріжжі в ніч на 19 січня пролунали вибухи. У місті та області була оголошена повітряна тривога.

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