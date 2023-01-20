Новое оружие для Украины и визит президента Европейского совета в Киев: новости за 19 января
В четверг, 19 января, Литва, Эстония, Дания, Великобритания и Швеция объявили о передаче Украине военной помощи широкого спектра - от бронемашин и танков до ракет дальностью более 150 км. А также президент Европейского совета Шарль Мишель прибыл сегодня с визитом в Киев, чтобы обсудить дальнейшие направления сотрудничества.
Более подробно о том, что произошло в четверг, 19 января, - в материале РБК-Украина.
Война России против Украины: последние новости
- По данным на утро четверга, 19 января, украинские военные ликвидировали в сутки 760 российских солдат. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 118530 военных.
- Россия наверняка рассматривает возможность отправки небольшого количества своих новых основных боевых танков Т-14 "Армата" в Украину. Но использоваться они могут в основном в пропагандистских целях.
- В Минобороны Беларуси отчитываются о так называемом "приведении в готовность подразделений артиллеристов". Решение приняли в рамках боевого согласования совместной с россиянами группировки войск.
- Морские пехотинцы за минувшие сутки ликвидировали более двух десятков российских оккупантов, а также уничтожили вражескую самоходную артиллерийскую гаубицу "Акация".
- В Беларуси 19 января раздался мощный взрыв. Он был связан с возгоранием двигателя российского истребителя, носителя ракет "Кинжал" МиГ-31К, который оккупанты подняли в воздух.
- Российские оккупанты пытались атаковать позиции Сил обороны в Запорожской области. Однако их наступление оказалось неудачным, в результате чего в армии РФ уменьшилось на 30 захватчиков и три танка.
- Российские захватчики пытаются продвинуться на фронте в Донецкой области. Тем не менее, украинские военные держат оборону и отражают вражеские атаки.
- Украинские военные несколько десятков раз били по районам сосредоточение российских кафиров и поразили вражеский состав боеприпасов.
- Вооруженные силы Украины действенно обезвреживают военные базы врага в Запорожской области, а местные партизаны добивают противника в тылу.
Литва, Эстония, Дания, Британия и Швеция объявили о передаче Украине новых пакетов военной помощи
- Украина получит от Литвы два вертолета Mi-8 и зенитные установки L-70 в рамках нового пакета военной помощи.
- Дания готова передать Украину самоходные артиллерийские установки CAESAR. Планирует направить ВСУ 19 гаубиц.
- Великобритания намерена передать Украине 600 ракет Brimstone в рамках пакета военной помощи.
- Правительство Швеции готовится предоставить Украине самые современные артиллерию и бронетехнику. Речь идет о передаче 50 боевых машин пехоты CV90 и колесных 155-мм гаубице Archer.
- Правительство Эстонии решило предоставить Украине военную помощь на 113 млн евро, что является самым большим пакетом помощи, предоставленным страной. В него входят десятки 155-мм и 122-мм гаубиц, тысячи снарядов и грузовиков к ним, более сотни противотанковых орудий Carl-Gustav и более тысячи единиц боеприпасов к ним.
Франция рассматривает передачу Украине своих основных танков Leclerc
Франция рассматривает возможность передачи Украине своих основных танков Leclerc. Чтобы таким образом помочь Германии решиться на аналогичную помощь украинским силам в виде поставок Leopard.
"Эта тема сложна, и в Париже она еще не решена. Но мы думаем над этим", - сказал неназванный французский чиновник изданию Politico.
По его словам, этот вопрос будет решен во время совместного заседания правительства Франции и Германии.
Украина может получить сотни танков. Литва анонсировала хорошие новости из "Рамштайна"
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что завтра во время "Рамштайна" станет известно, кто из стран отправит танки для Украины. Он также отметил, что речь идет о сотнях единиц бронетехники.
"Некоторые из стран обязательно пришлют в Украину танки Leopard, это точно", - сказал Анушаускас.
Он рассказал, что на завтрашней встрече министров обороны на авиабазе Рамштайн в Германии несколько стран объявят об отправке танков Leopard 2 в Украину.
Группа из 9 стран обязалась добиться предоставления "беспрецедентной помощи" Украине
Группа из 9 стран пообещала продолжить оказание "беспрецедентной помощи" Украине. Речь идет также и о боевых танках, чтобы помочь ВСУ.
Заявление было сделано министрами обороны Британии, Эстонии, Польши, Латвии, Литвы, Дании, Чехии, Нидерландов и Словакии.
Страны обязались совместно добиться предоставления Украине боевых танков, тяжелой артиллерии, средств ПВО и прочего.
"Мы обязуемся совместно продолжать оказывать беспрецедентную помощь, включая основные боевые танки, тяжелую артиллерию, средства противовоздушной обороны, боеприпасы и боевые машины пехоты для защиты Украины", - говорится в совместном заявлении.
Также министры планируют призвать своих коллег во время заседания Рамштайн следовать их примерам и как можно быстрее помогать Украине для обеспечения ее победы в 2023 году.
Глава Европейского Совета прибыл с визитом в Киев
Президент Европейского совета Шарль Мишель прибыл с визитом в Киев, чтобы обсудить дальнейшие направления сотрудничества.
"Вернулись в Киев, чтобы обсудить все направления сотрудничества. Пусть 2023 год станет годом победы и мира", - написал Мишель в своем Twitter-аккаунте.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с председателем Европейского совета во время визита в Киев.
"Приветствую в Украине президента Европейского совета Шарля Мишеля. Спасибо за постоянную и крепкую поддержку! Начинаем важную встречу", - написал он.
Позже Зеленский добавил, что провел содержательные переговоры с Мишелем.
"Украина и Европейский Союз уже добились весомых результатов в нашем историческом сближении. Работаем над тем, чтобы достичь еще больших", - добавил президент.
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