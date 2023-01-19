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Зеленський зустрівся з президентом Євроради у Києві

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Київ, Четвер 19 січня 2023 15:38
Зеленський зустрівся з президентом Євроради у Києві Фото: Володимир Зеленський і Шарль Мішель (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 19 січня, зустрівся з головою Європейської ради Шарлем Мішелем під час його візиту у Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського у Telegram.

"Вітаю в Україні президента Європейської ради Шарля Мішеля. Дякую за постійну та міцну підтримку! Розпочинаємо важливу зустріч", - написав він.

Пізніше Зеленський додав, що провів змістовні переговори з Мішелем.

"Україна і Європейський Союз вже досягли вагомих результатів у нашому історичному зближенні. Працюємо над тим, щоб досягти ще більших", - додав президент.

РБК-Україна повідомляло, що Мішель прибув з візитом до Києва, аби обговорити подальші напрямки співпраці. Президент Євроради вже відвідав реабілітаційний центр для українських воїнів.

Зазначимо, що нещодавно Мішель під час виступу у Європарламенті закликав країни ЄС надати Україні танки і загалом збільшити військову допомогу.

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