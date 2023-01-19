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Голова Європейської Ради прибув з візитом до Києва

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Четвер 19 січня 2023 14:34
Голова Європейської Ради прибув з візитом до Києва Фото: Шарль Мішель, голова Європейської Ради (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Європейської ради Шарль Мішель прибув з візитом до Києва, аби обговорити подальші напрямки співпраці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Ради ЄС у Twitter

"Повернулися до Києва, щоб обговорити всі напрямки співпраці. Нехай 2023 рік стане роком перемоги та миру", - написав Мішель у своєму Twitter-акаунті.

Голова Європейської Ради прибув з візитом до Києва

Фото: Шарль Мішель, голова Європейської Ради (twitter.com/CharlesMichel)

Як пише пресслужба Ради ЄС, голова Євроради вже відвідав реабілітаційний центр для українських воїнів.

"Вражений мужністю ветеранів у реабілітаційному центрі Києва, який фінансується ЄС. Україна незламна", - написав Мішель.

Фото: Шарль Мішель, голова Європейської Ради (twitter.com/CharlesMichel)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що голова Євроради сьогодні прибуде до Києва, аби провести низку важливих зустрічей.

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