Голова Європейської Ради прибув з візитом до Києва
Президент Європейської ради Шарль Мішель прибув з візитом до Києва, аби обговорити подальші напрямки співпраці.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Ради ЄС у Twitter
"Повернулися до Києва, щоб обговорити всі напрямки співпраці. Нехай 2023 рік стане роком перемоги та миру", - написав Мішель у своєму Twitter-акаунті.
Фото: Шарль Мішель, голова Європейської Ради (twitter.com/CharlesMichel)
Як пише пресслужба Ради ЄС, голова Євроради вже відвідав реабілітаційний центр для українських воїнів.
"Вражений мужністю ветеранів у реабілітаційному центрі Києва, який фінансується ЄС. Україна незламна", - написав Мішель.
Фото: Шарль Мішель, голова Європейської Ради (twitter.com/CharlesMichel)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що голова Євроради сьогодні прибуде до Києва, аби провести низку важливих зустрічей.
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