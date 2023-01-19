Голова Європейської Ради прибув з візитом до Києва

Президент Європейської ради Шарль Мішель прибув з візитом до Києва, аби обговорити подальші напрямки співпраці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Ради ЄС у Twitter

"Повернулися до Києва, щоб обговорити всі напрямки співпраці. Нехай 2023 рік стане роком перемоги та миру", - написав Мішель у своєму Twitter-акаунті.

Фото: Шарль Мішель, голова Європейської Ради (twitter.com/CharlesMichel)

Як пише пресслужба Ради ЄС, голова Євроради вже відвідав реабілітаційний центр для українських воїнів.

"Вражений мужністю ветеранів у реабілітаційному центрі Києва, який фінансується ЄС. Україна незламна", - написав Мішель.

Фото: Шарль Мішель, голова Європейської Ради (twitter.com/CharlesMichel)