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Лікарня заповнена пораненими. Мер Мелітополя розповів про втрати окупантів під Запоріжжям

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Україна, Четвер 19 січня 2023 19:56
Лікарня заповнена пораненими. Мер Мелітополя розповів про втрати окупантів під Запоріжжям Фото: Мелітопольський міський голова Іван Федоров (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Збройні сили України дієво знешкоджують військові бази ворога у Запорізькій області, а місцеві партизани добивають противника в тилу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голову Івана Федорова.

"В результаті останньої "наступальної операції" окупантів на Запорізькому напрямку, мелітопольська лікарня вкотре заповнена пораненими", - йдеться у заяві.

Федоров розповів, що вчора вдень у Михайлівці знищено базу окупантів, розміщену у захопленій школі. Також вчора вночі у Кирилівці вибухало у будинку місцевих колаборантів, які підселили до себе військових армії РФ.

"Інші поки що вцілілі колаборанти знаходяться під пильним прицілом спецслужб України", - додав мер Мелітополя.

Нагадаємо, що російські окупанти так й не відкрили виїзд з тимчасово окупованого Мелітополя до підконтрольного Україні Запоріжжя. Містяни, яких депортують - безслідно зникають у Василівці.

Окупанти Мелітополя вигадали надскладні умови, щоб аграрії були змушені за безцінь здавати зерно гауляйтеру окупованої частини Запорізької області Євгену Балицькому.

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