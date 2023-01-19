Лікарня заповнена пораненими. Мер Мелітополя розповів про втрати окупантів під Запоріжжям
Збройні сили України дієво знешкоджують військові бази ворога у Запорізькій області, а місцеві партизани добивають противника в тилу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голову Івана Федорова.
"В результаті останньої "наступальної операції" окупантів на Запорізькому напрямку, мелітопольська лікарня вкотре заповнена пораненими", - йдеться у заяві.
Федоров розповів, що вчора вдень у Михайлівці знищено базу окупантів, розміщену у захопленій школі. Також вчора вночі у Кирилівці вибухало у будинку місцевих колаборантів, які підселили до себе військових армії РФ.
"Інші поки що вцілілі колаборанти знаходяться під пильним прицілом спецслужб України", - додав мер Мелітополя.
Нагадаємо, що російські окупанти так й не відкрили виїзд з тимчасово окупованого Мелітополя до підконтрольного Україні Запоріжжя. Містяни, яких депортують - безслідно зникають у Василівці.
Окупанти Мелітополя вигадали надскладні умови, щоб аграрії були змушені за безцінь здавати зерно гауляйтеру окупованої частини Запорізької області Євгену Балицькому.
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