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Україна може отримати сотні танків. Литва анонсувала гарні новини з "Рамштайну"

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Литва, Четвер 19 січня 2023 19:13
Україна може отримати сотні танків. Литва анонсувала гарні новини з "Рамштайну" Фото: Україна може отримати сотні танків Leopard (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що завтра під час "Рамштайну" стане відомо, хто з країн відправить танки для України. Він також зауважив, що мова йде про сотні одиниць бронетехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Деякі з країн обов’язково надішлють в Україну танки Leopard, це точно", - сказав Анушаускас.

Він розповів, що на завтрашній зустрічі міністрів оборони на авіабазі Рамштайн у Німеччині кілька країн оголосить про відправку танків Leopard 2 в Україну.

За словами прем'єр-міністра, загальна кількість бронетехніки, про яку оголосять на завтрашній зустрічі, досягне сотень.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Нідерландів впевнений, що Європа і США зможуть домовитись щодо надання танків для України.

Крім того, Польща вже готова передати роту танків Leopard 2 із 1000 одиницею боєприпасів, проте лише в рамках широкої коаліції.

Більш детально про можливі постачання німецьких важких машин Україні можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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