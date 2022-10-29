Нова військова допомога від США та екстрені обмеження електрики: новини за 28 жовтня

Вчора, 28 жовтня 2022 року, Пентагон оголосив новий пакет військової допомоги для України. А Київ переходить до екстрених обмежень електрики.

Війна Росії проти України: останні новини

Пентагон оголосив новий пакет військової допомоги для України

Міністерство оборони США оголосило про виділення нового пакету військової допомоги на суму 275 млн доларів.

Новий пакет включає додаткові боєприпаси для HIMARS, броньовані автомобілі HMMWV, антену супутникового зв'язку та багато іншого. Що стосується антени, то вона не має відношення до системи Starlink.

Київ переходить до екстрених обмежень електрики

В Києві виник дефіцит потужності в розмірі 30% споживання, тому найближчими днями будуть застосовані більш жорсткі й тривалі відключення електрики.

"Енергосистема країни зазнала нових пошкоджень. Внаслідок цього в Києві виник дефіцит потужності в розмірі 30% споживання", - йдеться у повідомленні.

Аби не допустити повного знеструмлення столиці та центральних регіонів України, НЕК "Укренерго" вводить безпрецедентні екстрені обмеження.

Норвегія запровадила черговий пакет санкцій проти РФ

У п'ятницю, 28 жовтня, Норвегія запровадила чергові санкції проти фізичних та юридичних осіб Росії.

Обмеження запровадили проти ще 30 осіб та 7 компаній. До переліку потрапили особи, які були причетні до організації "референдумів" на окупованих територіях України.

У Туреччині на російський запит затримували журналістку ATR

На в'їзді до Туреччини на російський запит затримували журналістку кримськотатарського телеканалу ATR Гульсум Халілову.

Халілова була затримана вчора вночі в аеропорту Стамбула після прильоту з Хорватії, на неї спрацювала база Інтерполу. На даний момент її звільнили та дозволили в'їхати на територію Туреччини.

Запит до Інтерполу направила Росія, і Туреччина була змушена дотримуватися процедур.

Раді пропонують достроково забрати мандат у Рабіновича та Васильковського

Верховна рада може достроково позбавити народних депутатів Вадима Рабіновича та Ігоря Васильковського мандатів. Відповідні документи вже внесли в парламент.

Автором документів є голова Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту Сергій Кальченко. Він пропонує позбавити повноважень депутата із забороненої партії ОПЗЖ Вадима Рабіновича та члена фракції "Слуга народу" Ігоря Васильковського.

Підставою для позбавлення мандата в обох документах називають указ президента України Володимира Зеленського від 18 липня 2022 р. №502/2022 про припинення громадянства депутатів.

"Слуга народу" відкликає мандати у депутатів-колаборантів

Правляча партія "Слуга народу" ухвалила рішення відкликати мандати у місцевих депутатів, яких підозрюють у роботі на російських окупантів.

"На останньому засіданні політичної ради партії "Слуга народу" прийняли рішення про позбавлення мандатів місцевих депутатів, щодо яких є підозра у співпраці з ворогом", - зазначив народний депутат Олександр Качура.

ЗСУ майже взяли під контроль важливу трасу у Луганській області

Збройні сили України практично взяли під контроль важливу трасу між окупованими містами Сватове та Кремінна.

"Можна сказати, що траса Сватово-Кремінна практично під контролем Збройних сил України. І незважаючи на погану погоду та зливи кілька днів поспіль, що сповільнило просування ЗСУ, все одно просування є. Невелике, але воно є щодня", - зазначив начальник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Ціни на електроенергію зафіксували до кінця опалювального сезону

Кабінет міністрів України до кінця опалювального сезону зафіксував ціни на електроенергію для населення. Сьогоднішнім рішенням було продовжено дію спеціальних обов'язків, покладених на учасників ринку.

Таким чином, пільгові ціни на електричну енергію для населення збережуться щонайменше до 31 березня 2023 року.

"Сьогодні, попри війну та масовані обстріли енергетичної інфраструктури, прийнято рішення зберегти незмінними тарифи для населення, щоб запобігти додатковому фінансовому навантаженню на наших громадян", - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

В РФ заявили, що змогли мобілізувати 300 тисяч осіб. Частину вже відправили в Україну

Президенту РФ Володимиру Путіну доповіли, що заходи щодо часткової мобілізації закінчено та в армію набрали 300 тисяч військових. В Україну вже відправили 82 тисячі росіян.

Також міністр оборони РФ Сергій Шойгу доповів Путіну, що 82 тисячі мобілізованих направлено в Україну, а ще 218 тисяч мобілізованих удосконалюють свою підготовку на полігонах в РФ.

Путін на зустрічі з Шойгу заявив, що відправляти на передову потрібно лише добре підготовлених мобілізованих.

Прогноз погоди на сьогодні

У суботу, 28 жовтня, в Україні хмарно з проясненнями, подекуди можливі дощі.

Завтра в Україні опади не передбачаються. Лише на півночі Лівобережжя вдень місцями невеликий дощ. Вночі та вранці у західній та східній частині місцями туман.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Вночі синоптики прогнозують 4-9°, вдень - 13-18°. У східних областях вночі 1-6° тепла, вдень 9-14°.