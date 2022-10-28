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Ціни на електроенергію зафіксували до кінця опалювального сезону

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Київ, П'ятниця 28 жовтня 2022 21:20
Ціни на електроенергію зафіксували до кінця опалювального сезону Фото: міністр енергетики Герман Галущенко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Кабінет міністрів України до кінця опалювального сезону зафіксував ціни на електроенергію для населення. Сьогоднішнім рішенням було продовжено дію спеціальних обов'язків, покладених на учасників ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства енергетики.

Таким чином, пільгові ціни на електричну енергію для населення збережуться щонайменше до 31 березня 2023 року.

"Сьогодні, незважаючи на війну та масовані обстріли енергетичної інфраструктури, прийнято рішення зберегти незмінними тарифи для населення, щоб запобігти додатковому фінансовому навантаженню на наших громадян", - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Зазначимо, на сьогодні тарифи становлять:

  • 1,44 грн/кВт*година - при споживанні до 250 кВт/годин на місяць
  • 1,68 грн/кВт*година - при споживанні понад 250 кВт/годин на місяць

Для гуртожитків, юридичних осіб, які розселяють у себе переселенців, дачних кооперативів, гаражів та релігійних організацій, також встановлено тариф 1,68 грн/кВт*година.

Цей тариф діє у багатоквартирних будинках при використанні електроенергії для технічних цілей: роботи індивідуальних теплових пунктів, котелень, ліфтів, насосів, домофонів та освітлення дворів, сходів та номерних знаків.

Новою постановою перелік доповнено аварійним та евакуаційним освітленням, протипожежними системами, системами вентиляції, димовидалення та кондиціювання, системами сигналізації та авіаційними маяками.

Нагадаємо, раніше було зафіксовано ціни на газ теж до кінця опалювального сезону.

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Електроенергія Тарифи Опалювальный сезон
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