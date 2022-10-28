Росія за будь-яку ціну хоче заморозити бойові дії в Україні: Дуда назвав причину

Росія, використовуючи тактику залякування ядерною зброєю та "брудною бомбою", всіма силами намагається заморозити бойові дії в Україні, оскільки зазнає поразки на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву президента Польщі Анджея Дуди під час прес-конференції після зустрічі з лідером Чорногорії.

За словами польського президента, дзвінки міністра оборони РФ Сергія Шойгу західним колегам - спроба Москви заморозити війну за всяку ціну.

"За задумом Москви, це має призвести до припинення військової допомоги Україні з боку Заходу, країн НАТО, оскільки вона загалом програє цю війну, а Україна поступово відновлює контроль на своїх кордонах, визнаних міжнародним правом", - зазначив Дуда.

Він додав, що через відступ своєї армії РФ намагається загрожувати ядерним ударом або використанням "брудної бомби". І подібні погрози Москви є елементом їхньої тактики та спробами залякати західні країни, щоб змусити їх припинити підтримку України.

Крім того, Дуда підкреслив, що діалог з Росією не можна вести, поки вона не почне дотримуватися норм міжнародного права, тобто поки не залишить територію України.

Також він зазначив, що допомогу Україні необхідно продовжувати, незважаючи на шантаж Москви.