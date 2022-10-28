Займався податками та контролював ЗМІ. Так званий "голова ВЦА Приморська" отримав підозру

Співробітники Служби безпеки України повідомили про підозру мешканцю Маріуполя, який перейшов на бік окупантів та погодився стати "головою військово-цивільної адміністрації Приморська".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА .

За даними СБУ, чоловік з початку повномасштабної війни добровільно вирішив співпрацювати з росіянами. Представники агресора призначили його на посаду "голови військово-цивільної адміністрації м. Приморськ".

Зазначається, що до свого "кар’єрного зросту" чоловік працював в органах МВС, а згодом у службі безпеки одного з промислових підприємств Маріуполя.

"Після свого призначення він з пафосом розповідав у численних відео про "краще життя", яке настало у районі, голосив, що Росія прийшла назавжди та закликав жителів та підприємців усіляко сприяти окупантам", - сказано в повідомелнні.

Також повідомляється, що для того, аби приховати свою некомпетентність, зрадник одразу звільнив професійних співробітників та набрав свою "окупаційну команду".

За розпорядженням агресорів йому надали повноваження для формування структури та комплектації штатів фейкових "органів влади". Він також організовував заходи щодо контролю за місцевими підприємцями, системи оподаткування для наповнення місцевого бюджету, контроль за "потрібною" роботою ЗМІ на території громади.

Так, чоловік свідомо сприяв росіянам в управлінні захопленими об’єктами житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв’язку, що перебувають у комунальній власності місцевої ради Приморська.

Слідчі управління СБУ кваліфікували дії колаборанта за ч. 5 ст. 111-1 (добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора) Кримінального кодексу. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.