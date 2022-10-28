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Росія вночі "Градом" обстріляла Нікополь, відомі наслідки

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П'ятниця 28 жовтня 2022 11:04
Росія вночі "Градом" обстріляла Нікополь, відомі наслідки Фото: Росія вночі "Градом" обстріляла Нікополь, відомі наслідки (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Сергій Пишкін

Вночі, 28 жовтня, росіяни завдали близько 10 ударів "Градом" по Нікополю Дніпропетровської області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.

Як відзначив Тимошенко, внаслідок обстрілу зайнявся один дачний будинок, пожежу вже ліквідували.

Також росіяни пошкодили 4 будинки та лінію електропередач.

"Напередодні Нікополь тричі за день накривали "Ураганом", ствольною артилерією та "Градом". Пошкоджено 2 двоповерхових будинки, 6 приватних та пошкоджено лінії електропередач", - відзначив Тимошенко.

Фото: Росія вночі "Градом" обстріляла Нікополь, відомі наслідки (t.me/tymoshenko_kyrylo)

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, як нещодавно росіяни жорстоко обстріляли Нікополь "Градами" та "Шахедами". Внаслідок атак були пошкоджені будинки, автомобілі, харчове підприємство та водопровід.

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Нікополь Дніпропетровська область Російська Федерація
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