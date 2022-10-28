ua ru
Пт, 28 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Хмарно, місцями туман та дощі: прогноз погоди на завтра

Новость на русском →
П'ятниця 28 жовтня 2022 13:26
Хмарно, місцями туман та дощі: прогноз погоди на завтра Фото: завтра в Україні хмарно з проясненнями (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У суботу, 28 жовтня, в Україні хмарно з проясненнями, подекуди можливі дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Завтра в Україні опади не передбачаються. Лише на півночі Лівобережжя вдень місцями невеликий дощ. Вночі та вранці у західній та східній частині місцями туман.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Вночі синоптики прогнозують 4-9°, вдень - 13-18°. У східних областях вночі 1-6° тепла, вдень 9-14°.

Хмарно, місцями туман та дощі: прогноз погоди на завтра

Нагадаємо, за даними синоптиків, зима в Україні може виявитися теплішою за попередню.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Гідрометцентр
NEWS
Повітряні сили збили понад 300 "Шахедів", інтенсивність атак дещо зменшилась, - Ігнат
Повітряні сили збили понад 300 "Шахедів", інтенсивність атак дещо зменшилась, - Ігнат
DAILY
Програма без кредиту. Про що Україна домовилася з МВФ і чи вистачить грошей на 2023 рік
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Програма без кредиту. Про що Україна домовилася з МВФ і чи вистачить грошей на 2023 рік