У Росії закінчуються "Іскандери", але є і інші ракети, - повітряні сили

У Росії закінчуються балістичні ракети для ОТРК "Іскандер", тому зараз окупанти використовують їх значно рідше. Однак запаси ракет Х-22 та С-300 в них все ще є.

Про це повідомив представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає РБК-Україна з посиланням на брифінг медіа-групи "Укрінформ".

По його словам, єдиний можливий для Росії постачальник нових балістичних ракет - Іран.

"Ракет мало. Їх більше ніде не взяти, окрім Ірану. Ще Північна Корея у них союзник. Ракети "Іскандер" у супротивника у дуже серйозному дефіциті. Недоторканний запас вони вже вичерпують, вичерпали власне. Тому балістичні ракети вони просять у Ірану", - сказав Ігнат.

Тому, зазначив спікер, окупанти б’ють "Іскандерами" тільки по критичній інфраструктурі. При цьому, у них залишається велика кількість ракет Х-22 та С-300. Кількість останніх може вимірюватись в тисячах.