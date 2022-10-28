ЗСУ знищили ще 480 окупантів та майже десяток ворожих танків: оновлено втрати Росії
Фото: російський мобілізований (Getty Images)
За минулу добу, 27 жовтня, наші воїни ліквідували ще майже 500 російських окупантів. Також було знищено 9 танків й більше 10 бронемашин.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника на 28 жовтня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 69700 (+480) осіб ліквідовано;
- танків - 2640 (+9) од;
- бойових броньованих машин - 5378 (+14) од;
- артилерійських систем - 1698 (+8) од;
- РСЗВ - 379 (+0) од;
- засоби ППО - 192 (+0) од;
- літаків - 272 (+1) од;
- гелікоптерів - 251 (+2) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1401 (+3) од;
- крилаті ракети - 351 (+0 од);
- кораблі/катери - 16 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4088 (+10) од;
- спеціальна техніка - 151 (+1) од.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними Генштабу, Росія намагається приховати свої втрати, аби уникнути паніки.
Тим часом голова Кремля Володимир Путін вигадав фантастичні числа коментуючи втрати наших героїв у війні проти окупантів. За його словами співвідношення становить нібито 1 до 7 або 1 до 8. Причому на користь окупаційних військ.
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