ЗСУ знищили ще 480 окупантів та майже десяток ворожих танків: оновлено втрати Росії

За минулу добу, 27 жовтня, наші воїни ліквідували ще майже 500 російських окупантів. Також було знищено 9 танків й більше 10 бронемашин.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними Генштабу, Росія намагається приховати свої втрати, аби уникнути паніки.

Тим часом голова Кремля Володимир Путін вигадав фантастичні числа коментуючи втрати наших героїв у війні проти окупантів. За його словами співвідношення становить нібито 1 до 7 або 1 до 8. Причому на користь окупаційних військ.

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