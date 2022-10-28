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ЗСУ знищили ще 480 окупантів та майже десяток ворожих танків: оновлено втрати Росії

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П'ятниця 28 жовтня 2022 09:56
ЗСУ знищили ще 480 окупантів та майже десяток ворожих танків: оновлено втрати Росії Фото: російський мобілізований (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

За минулу добу, 27 жовтня, наші воїни ліквідували ще майже 500 російських окупантів. Також було знищено 9 танків й більше 10 бронемашин.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника на 28 жовтня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 69700 (+480) осіб ліквідовано;
  • танків - 2640 (+9) од;
  • бойових броньованих машин - 5378 (+14) од;
  • артилерійських систем - 1698 (+8) од;
  • РСЗВ - 379 (+0) од;
  • засоби ППО - 192 (+0) од;
  • літаків - 272 (+1) од;
  • гелікоптерів - 251 (+2) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1401 (+3) од;
  • крилаті ракети - 351 (+0 од);
  • кораблі/катери - 16 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4088 (+10) од;
  • спеціальна техніка - 151 (+1) од.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними Генштабу, Росія намагається приховати свої втрати, аби уникнути паніки.

Тим часом голова Кремля Володимир Путін вигадав фантастичні числа коментуючи втрати наших героїв у війні проти окупантів. За його словами співвідношення становить нібито 1 до 7 або 1 до 8. Причому на користь окупаційних військ.

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