Британська розвідка назвала причину переходу російської армії у глуху оборону

Протягом останніх шести тижнів спостерігається явний перехід російських сухопутних військ до довгострокової оборонної позиції на більшості ділянок лінії фронту в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, це, ймовірно, пов'язано з більш реалістичною оцінкою того, що сильно недоукомплектовані, погано навчені сили в Україні нині здатні лише до оборонних операцій.

За даними британської розвідки, навіть якщо Росії вдасться зміцнити довгострокові оборонні рубежі, її оперативна схема залишиться вразливою.

"Щоб повернути собі ініціативу, їй потрібно буде відновити більш якісні, мобільні сили, здатні динамічно протистояти українським проривам та проводити власні великомасштабні наступальні операції", - йдеться у повідомленні.

У Міноборони Британії повідомили, що Росія, ймовірно, посилила деякі зі своїх підрозділів на захід від Дніпра мобілізованими через вкрай низький рівень комплектування. У вересні 2022 року російські офіцери повідомляли, що деякі роти на Херсонському напрямку складаються з шести-восьми осіб за норми 100 осіб.