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Пентагон оголосив новий пакет військової допомоги для України: що до нього увійде

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П'ятниця 28 жовтня 2022 18:41
Пентагон оголосив новий пакет військової допомоги для України: що до нього увійде Фото: голова Пентагону Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Міністерство оборони США оголосило про виділення нового пакету військової допомоги на суму 275 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter репортера Politico Лари Селігмен.

За її словами, новий пакет включає додаткові боєприпаси для HIMARS, броньовані автомобілі HMMWV, антену супутникового зв'язку та багато іншого. Що стосується антени, то вона не має відношення до системи Starlink.

Американські журналісти публікують приблизний список:

  • боєприпаси для ракетних систем HIMARS
  • 500 високоточних артилерійських снарядів
  • дистанційні протимінні системи
  • автомобілі "Хамві"
  • стрілецька зброя та патрони

Нагадаємо, наприкінці вересня Палата представників США схвалила виділення Україні пакету фінансової допомоги у розмірі 12,4 млрд доларів.

Надалі закон про виділення фіндопомоги передадуть на підпис президенту США Джо Байдену.

Як відомо, з початку повномасштабного вторгнення РФ Сполучені Штати надали Україні понад мільйон снарядів для гаубиць.

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