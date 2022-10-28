Раді пропонують достроково забрати мандат у Рабіновича та Васильковського

Верховна рада може достроково позбавити народних депутатів Вадима Рабіновича та Ігоря Васильковського мандатів. Відповідні документи вже внесли в парламент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкти постанови 8160 та 8161 на сайті парламенту.