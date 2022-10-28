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Раді пропонують достроково забрати мандат у Рабіновича та Васильковського

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Київ, П'ятниця 28 жовтня 2022 14:06
Раді пропонують достроково забрати мандат у Рабіновича та Васильковського Фото: Раді пропонують позбавити мандата Рабіновича та Васильковського (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Верховна рада може достроково позбавити народних депутатів Вадима Рабіновича та Ігоря Васильковського мандатів. Відповідні документи вже внесли в парламент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкти постанови 8160 та 8161 на сайті парламенту.

Автором документів є голова Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту Сергій Кальченко. Він пропонує позбавити повноважень депутата із забороненої партії ОПЗЖ Вадима Рабіновича та члена фракції "Слуга народу" Ігоря Васильковського.

Підставою для позбавлення мандата в обох документах називають указ президента України Володимира Зеленського від 18 липня 2022 р. №502/2022 про припинення громадянства депутатів.

Нагадаємо, раніше Рада достроково позбавила мандата нардепа Дмитра Шенцева.

Перед цим сам колишній парламентарій написав заяву про складання мандата.

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