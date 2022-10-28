"Слуга народу" відкликає мандати у депутатів-колаборантів

Правляча партія "Слуга народу" ухвалила рішення відкликати мандати у місцевих депутатів, яких підозрюють у роботі на російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата Олександра Качури.

"На останньому засіданні політичної ради партії "Слуга народу" прийняли рішення про позбавлення мандатів місцевих депутатів, щодо яких є підозра у співпраці з ворогом", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України викрила депутата міськради Олешків (Херсонська область) від забороненої партії "ОПЗЖ", який співпрацює з окупантами. Зокрема, він обійняв посаду так званого "першого заступника військово-цивільної адміністрації".

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