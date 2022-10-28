В РФ заявили, що змогли мобілізувати 300 тисяч осіб. Частину вже відправили в Україну

Фото: В РФ заявили, що змогли мобілізувати 300 тисяч осіб (GettyImages)

Президенту РФ Володимиру Путіну доповіли, що заходи щодо часткової мобілізації закінчено та в армію набрали 300 тисяч військових. В Україну вже відправили 82 тисячі росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони РФ Сергія Шойгу, яку приводять російські ЗМІ.