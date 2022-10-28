Норвегія запровадила черговий пакет санкцій проти РФ: подробиці

У п'ятницю, 28 жовтня, Норвегія запровадила чергові санкції проти фізичних та юридичних осіб Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МЗС Норвегії.

Обмеження запровадили проти ще 30 осіб та 7 компаній. До переліку потрапили особи, які були причетні до організації "референдумів" на окупованих територіях України.

"Ми знову діємо спільно з ЄС, щоб запровадити санкції проти Росії, щоб чинити тиск на російський уряд та його прихильників. Додаткові санкції - це необхідна відповідь на жорстоку війну Росії та незаконну анексію чотирьох областей України", - заявила міністр закордонних справ Аннікен Хюітфельд.

Введені широкомасштабні пакети санкцій покликані зменшити спроможність Росії фінансувати свою незаконну війну в Україні. Новий пакет санкцій посилює обмеження на товари та послуги, що мають значення для Росії. Також Норвегія вирішила наступне: