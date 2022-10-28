У Путіна сподіваються, що війна проти України завершиться до виборів, - ЗМІ

Кремлівські політтехнологи вже почали готуватися до президентських виборів 2024 року. Політтехнологи вже готують кампанію під чинного президента, а також сподіваються, що до виборів війна проти України закінчиться.

У виданні повідомляють, що опитали двох людей, близьких до адміністрації президента РФ. Ті зазначили, що поки що розуміють лише загальні "контури" виборів, але вже ясно, що всю кампанію будуть будувати навколо Володимира Путіна.

"Про якихось інших кандидатів (від влади, - ред.) не йдеться. Ліберальних кандидатів не буде, навіть для вигляду", - заявив співрозмовник видання.

Зі слів джерел, нібито вже зрозуміло, що путінська кампанія базуватиметься навколо "антизахідних" наративів.

"Путін, як завжди, буде розмірковувати про "повернення величі Росії, боротьбу із Заходом та багатополярний світ". При цьому у внутрішньополітичному блоці АП впевнені, що запит на таку риторику не дуже високий: "Це не те, що хвилює виборця, а те, що цікаве самому президенту", - пише видання.

Також в Кремлі сподіваються, що до виборів війна проти України буде закінчена, але чим саме - не знають. За думкою співбесідників видання, на вибори треба виходити зі здобутками, але які це будуть здобутки - поки що неясно. Крім цього, Путіну планують робити максимально високий рейтинг.

"Після того, які показники були офіційно озвучені на "референдумах щодо приєднання" "ДНР" та "ЛНР", Херсона та Запоріжжя, показувати щось значно нижче буде не можна. Підтримка має бути тотальною. У тому числі, для демонстрації популярності президента Заходу", - зазначило джерело видання.