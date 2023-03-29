Нічна атака "Шахедів" по Україні та повернення росіян на Олімпіаду: новини за 28 березня
Росіяни в черговий раз влаштували нічну атаку БПЛА типу "Shahed" по території України. При цьому МОК схвалив низку рекомендацій, які допоможуть повернути російських і білоруських атлетів на Олімпійські ігри.
РБК-Україна зібрало головні новини за 28 березня.
Війна Росії проти України: останні новини
- Українські військові відбили 24 ворожі атаки на Донбасі, а також знищили склад боєприпасів російських окупантів.
- В Україні сформували перші три ударні роти БПЛА, які допоможуть зберігати життя наших захисників.
- Бахмут залишається найгарячішою точкою фронту. Але останнім часом ситуація загострюється й навколо Авдіївки, на яку росіяни могли змістити свій оперативний фокус.
- У вівторок, 28 березня, під Мелітополем, що у Запорізькій області, було підірвано підстанцію.
- У Міністерстві оборони показали танки Challenger 2 в Україні, які надійшли від Великобританії. Глава відомства вже встиг випробувати один з них.
- Президент Володимир Зеленський провів нараду з головою прикордонної служби та іншими чиновниками. Вони обговорили посилення оборони кордонів північних областей.
- Українські військові за час повномаштабного вторгнення Росії вже знищили понад 1500 найпоширеніших російських БПЛА оперативно-тактичного рівня Орлан-10.
- Державний департамент США підтримав створення "гібридного спеціального трибуналу" для розслідування злочину агресії Росії проти України.
Росіяни в черговий раз влаштували нічну по території України
Російські військові вночі, 28 березня, для завдання авіаударів по території України використали 15 ударних БпЛА типу "Шахед-136", 14 з них знищені силами ППО.
Усі БПЛА типу "Shahed", запущені російськими окупантами у напрямку Києва у ніч проти 28 березня, були знищені українською ППО у небі біля столиці. При цьому уламки збитих цілей впали на нежитлове приміщення у Святошинському районі, спричинивши пожежу.
Рятувальники ліквідували наслідки атаки російських дронів-камікадзе на Київ, що сталася вночі 28 березня.
Російські військові 28 березня вночі атакували Дніпро дронами-камікадзе. Один "Шахед" влучив у підприємство.
Російські війська цієї ночі вдарили авіаційною бомбою по Білопіллю Сумської області. Внаслідок атаки одна людина постраждала, є руйнування.
Російські війська в ніч на 28 березня обстріляли Херсон. Крім того, ворог завдав авіаційного удару по території Херсонської області.
Вночі у вівторок, 28 березня, російські окупанти обстріляли Краматорськ Донецької області. Ворог атакував підприємство, дитсадок та школу.
МОК пом'якшив обмеження для спортсменів РФ і Білорусі
Виконком Міжнародного олімпійського комітету наразі не зміг повернути російських і білоруських атлетів на Олімпійські ігри, але схвалив низку рекомендацій для спортивних федерацій щодо вибіркової участі тамтешніх спортсменів у змаганнях.
Виконком Міжнародного олімпійського комітету рекомендував допускати до змагань росіян та білорусів, які не підтримують війну.
Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах озвучив аргументи для повернення спортсменів із РФ і Білорусі до виступів на турнірах світового рівня.
Шмигаль анонсував перерахунок пенсій у квітні
У квітні буде здійснено автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів, з урахуванням збільшеного трудового стажу. Таке підвищення торкнеться близько 600 тисяч українців.
УЗ запускає додаткові рейси до Великодня й травневих свят
"Укрзалізниця" планує додаткові рейси до Великодня й травневих свят. Запроваджує курсування низки потягів на свята з Києва.
Гроссі анонсував візит в Росію після поїздки на Запорізьку АЕС
Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі планує відвідати Росію. За словами Гроссі, він хоче відвідати Росію вже найближчими днями після того, як зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським і здійснить візит на тимчасово окуповану Запорізьку АЕС.
В Києві через негоду можливі підтоплення, чергують гідрослужби
В Києві вирувала негода через що в столиці можливі підтоплення. В місті чергували гідрослужби. Дорожня служба була готова до зміни погода. Техніка для обробки й прибирання вулиць готова була працювати у місті.
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