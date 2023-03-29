Нічна атака "Шахедів" по Україні та повернення росіян на Олімпіаду: новини за 28 березня

Росіяни в черговий раз влаштували нічну атаку БПЛА типу "Shahed" по території України. При цьому МОК схвалив низку рекомендацій, які допоможуть повернути російських і білоруських атлетів на Олімпійські ігри.

Війна Росії проти України: останні новини

Росіяни в черговий раз влаштували нічну по території України

Російські військові вночі, 28 березня, для завдання авіаударів по території України використали 15 ударних БпЛА типу "Шахед-136", 14 з них знищені силами ППО.

Усі БПЛА типу "Shahed", запущені російськими окупантами у напрямку Києва у ніч проти 28 березня, були знищені українською ППО у небі біля столиці. При цьому уламки збитих цілей впали на нежитлове приміщення у Святошинському районі, спричинивши пожежу.

Рятувальники ліквідували наслідки атаки російських дронів-камікадзе на Київ, що сталася вночі 28 березня.

Російські військові 28 березня вночі атакували Дніпро дронами-камікадзе. Один "Шахед" влучив у підприємство.

Російські війська цієї ночі вдарили авіаційною бомбою по Білопіллю Сумської області. Внаслідок атаки одна людина постраждала, є руйнування.

Російські війська в ніч на 28 березня обстріляли Херсон. Крім того, ворог завдав авіаційного удару по території Херсонської області.

Вночі у вівторок, 28 березня, російські окупанти обстріляли Краматорськ Донецької області. Ворог атакував підприємство, дитсадок та школу.

МОК пом'якшив обмеження для спортсменів РФ і Білорусі

Виконком Міжнародного олімпійського комітету наразі не зміг повернути російських і білоруських атлетів на Олімпійські ігри, але схвалив низку рекомендацій для спортивних федерацій щодо вибіркової участі тамтешніх спортсменів у змаганнях.

Виконком Міжнародного олімпійського комітету рекомендував допускати до змагань росіян та білорусів, які не підтримують війну.

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах озвучив аргументи для повернення спортсменів із РФ і Білорусі до виступів на турнірах світового рівня.

Шмигаль анонсував перерахунок пенсій у квітні

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"Укрзалізниця" планує додаткові рейси до Великодня й травневих свят. Запроваджує курсування низки потягів на свята з Києва.

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В Києві через негоду можливі підтоплення, чергують гідрослужби

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