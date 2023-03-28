УЗ запускає додаткові рейси до Великодня й травневих свят: список
Фото: УЗ запускає додаткові рейси до Великодня й травневих свят (Віталій Носач, РБК-Україна)
"Укрзалізниця" планує додаткові рейси до Великодня й травневих свят. Запроваджує курсування низки потягів на свята з Києва.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".
На свята потяги курсуватиму з Києва до:
- Одеси та зворотно поїзд №115/116 вирушить 2, 9, 15 та 17 квітня. Відправлення з Києва о 07:19, з Одеси о 10:23;
- Львова та зворотно поїзд №191/192 здійснить рейси 1, 2, 9, 15 та 17 квітня. Відправлення з Києва о 07:47, зі Львова об 11:40;
- Кривого Рогу та зворотно поїзд №175/176 вирушить 2, 9 та 15 квітня. Відправлення з Києва о 06:18, з Кривого Рогу о 11:57;
- Дніпра та зворотно поїзд №179/180 здійснить рейси 2, 9 та 15 квітня. Відправлення з Києва о 07:34, з Дніпра об 11:00;
- Ковеля та зворотно поїзд №197/198 вирушить 15 та 17 квітня. Відправлення з Києва о 06:27, з Ковеля об 11:45;
- Харкова та зворотно поїзд №163/164 здійснить рейс 2 травня. Відправлення з Києва о 08:01, з Харкова об 11:27.
"Також поїзд №167/168 сполучить Львів з Одесою та навпаки 1, 2, 9, 15, 17 квітня. Відправлення зі Львова о 08:50, з Одеси о 10:14", - пише пресслужба.
Квитки, як зазначає УЗ, вже доступні онлайн та у касах вокзалів.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що "Укрзалізниця" оновила правила повернення квитків. Відтепер повну вартість можна повернути й після відправлення потяга.
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