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УЗ запускає додаткові рейси до Великодня й травневих свят: список

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Вівторок 28 березня 2023 15:42
УЗ запускає додаткові рейси до Великодня й травневих свят: список Фото: УЗ запускає додаткові рейси до Великодня й травневих свят (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

"Укрзалізниця" планує додаткові рейси до Великодня й травневих свят. Запроваджує курсування низки потягів на свята з Києва.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

На свята потяги курсуватиму з Києва до:

  • Одеси та зворотно поїзд №115/116 вирушить 2, 9, 15 та 17 квітня. Відправлення з Києва о 07:19, з Одеси о 10:23;
  • Львова та зворотно поїзд №191/192 здійснить рейси 1, 2, 9, 15 та 17 квітня. Відправлення з Києва о 07:47, зі Львова об 11:40;
  • Кривого Рогу та зворотно поїзд №175/176 вирушить 2, 9 та 15 квітня. Відправлення з Києва о 06:18, з Кривого Рогу о 11:57;
  • Дніпра та зворотно поїзд №179/180 здійснить рейси 2, 9 та 15 квітня. Відправлення з Києва о 07:34, з Дніпра об 11:00;
  • Ковеля та зворотно поїзд №197/198 вирушить 15 та 17 квітня. Відправлення з Києва о 06:27, з Ковеля об 11:45;
  • Харкова та зворотно поїзд №163/164 здійснить рейс 2 травня. Відправлення з Києва о 08:01, з Харкова об 11:27.

"Також поїзд №167/168 сполучить Львів з Одесою та навпаки 1, 2, 9, 15, 17 квітня. Відправлення зі Львова о 08:50, з Одеси о 10:14", - пише пресслужба.

Квитки, як зазначає УЗ, вже доступні онлайн та у касах вокзалів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що "Укрзалізниця" оновила правила повернення квитків. Відтепер повну вартість можна повернути й після відправлення потяга.

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