У небі над Києвом збили всі "Шахеди", у магазин потрапив уламок, - КМВА

Усі БПЛА типу "Shahed", запущені російськими окупантами у напрямку Києва у ніч проти 28 березня, були знищені українською ППО у небі біля столиці. При цьому уламки збитих цілей впали на нежитлове приміщення у Святошинському районі, спричинивши пожежу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської військової адміністрації.

Зазначається, що для нинішнього нападу РФ не змінила тактику атак боєприпасами, що баражирують (іранськими "Шахедами") з північно-східного напрямку.

"За попередньою інформацією, силами нашої ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено всі ворожі цілі. Зафіксовано падіння уламків БПЛА в Святошинському районі Києва, внаслідок чого виникло загоряння у нежитловому приміщенні на площі близько 200 м2", - йдеться у повідомленні.

Попередньо обійшлося без жертв, і ця інформація ще уточнюється.

Начальник КМВА Сергій Попко закликав усіх мешканців Києва "чітко та неухильно" дотримуватись вимог про порядок дій у разі отримання сигналу про загрозу повітряних ударів.

"З отриманням сигналу про повітряну небезпеку негайно прямуйте в найближчі укриття", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, що повітряну тривогу в Києві та області було скасовано близько 00:30.