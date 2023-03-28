Україна сформувала перші три ударні роти безпілотників

В Україні сформували перші три ударні роти БПЛА, які допоможуть зберігати життя наших захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова .

"Сьогодні перші три ударні роти БПЛА вже готові до бою. Разом з партнерами повністю їх укомплектували. Передали пікапи, ударні коптери та Старлінки. Усі безпілотники українського виробництва. Обладнання для ударних рот Армії дронів придбали приватні донори", - написав він.

Федоров зазначив, що дрони будуть виконувати розвідувальні та ударні місії. Зокрема, вони наводитимуть артилерію та допомагатимуть військовим бути максимально ефективними під час міських боїв та зберігати життя.

Окрім того, пікапи знадобляться для рейдів мобільних груп у тил противника, доставки вантажів та евакуації поранених. Старлінки необхідні для забезпечення безперебійного зв'язку на полі бою.

За словами міністра, все це - наша конкурентна перевага над окупантами.

РБК-Україна повідомляло, що наприкінці січня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний схвалив рішення про створення перших у світі ударних рот дронів.

Пізніше у ЗСУ пояснили важливість формування ударної роти безпілотників.

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