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В Києві через негоду можливі підтоплення, чергують гідрослужби

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Вівторок 28 березня 2023 17:55
В Києві через негоду можливі підтоплення, чергують гідрослужби Фото: в Києві через негоду можливі підтоплення, чергують гідрослужби (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Києві вирує негода через що в столиці можливі підтоплення. В місті чергують гідрослужби.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал КМДА.

"У всіх районах міста чергують гідрослужби. У першу чергу, працівники моніторять місця імовірних підтоплень. Зокрема, тунель на вулиці Олени Теліги біля станції метро "Дорогожичі", територію під Каховськими шляхопроводами поруч зі станцією метро "Лівобережна", вулиці Братиславську, вулиці Дениса Антіпова", - пише пресслужба.

Наразі підтоплень не було виявлено, однак погода швидко змінюється. В Києві наразі йде мокрий сніг й синоптики прогнозують значне похолодання. Тим часом дорожня служба вже готова до зміни погода. Техніка для обробки й прибирання вулиць готова виїжджати у місто.

Водіїв закликають бути обачними на дорогах.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що синоптики прогнозують сьогодні різку зміну погоди. У більшості областей очікуються дощі, пориви вітру та похолодання.

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