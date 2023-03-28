В Києві через негоду можливі підтоплення, чергують гідрослужби

В Києві вирує негода через що в столиці можливі підтоплення. В місті чергують гідрослужби.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал КМДА.

"У всіх районах міста чергують гідрослужби. У першу чергу, працівники моніторять місця імовірних підтоплень. Зокрема, тунель на вулиці Олени Теліги біля станції метро "Дорогожичі", територію під Каховськими шляхопроводами поруч зі станцією метро "Лівобережна", вулиці Братиславську, вулиці Дениса Антіпова", - пише пресслужба.

Наразі підтоплень не було виявлено, однак погода швидко змінюється. В Києві наразі йде мокрий сніг й синоптики прогнозують значне похолодання. Тим часом дорожня служба вже готова до зміни погода. Техніка для обробки й прибирання вулиць готова виїжджати у місто.

Водіїв закликають бути обачними на дорогах.