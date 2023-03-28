Вночі РФ обстріляла Краматорськ: атаковано підприємство, школа, дитсадок

Вночі у вівторок, 28 березня, російські окупанти обстріляли Краматорськ Донецької області. Ворог атакував підприємство, дитсадок та школу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

Крім того, мер Краматорська Олександр Гончаренко показав наслідки нічного ракетного удару по місту: пошкоджено школу, дитячий садок, 6 приватних будинків та будівлю підприємства.

"Пізно ввечері ракетного удару зазнав Краматорськ - пошкоджено дитсадок, школу та будівлю підприємства, без жертв", - написав він.

27 березня російські окупанти обстріляли Слов'янськ Донецької області. Пізніше стало відомо, що внаслідок удару по Слов'янську загинули дві людини. Кількість постраждалих, за останніми даними, зросла до 36 осіб.

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